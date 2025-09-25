高校に通わずに、独学で東京大学文科一類に“ほぼトップ合格”を果たした人がいる。国語特化のオンライン個別指導「ヨミサマ。」を経営する神田直樹氏だ。そんな神田氏は受験の際、「暗記科目を覚えるために一番役に立ったのは読むことだった」と語る。さらに、それは「音読」ではなく「黙読」であることが大事だという。なぜ、黙読がそれほどまでに有効なのだろうか。本記事では、神田氏の著書『成績アップは「国語」で決まる！