アフマダリエフを内容で支配した井上。その違いを見せつけるパフォーマンスに賛辞が尽きることはない(C)産経新聞社評価アップに繋がった普段とは毛色の違うパフォーマンス世界スーパーバンタム級の4団体統一王者・井上尚弥（大橋）がムロジョン・“MJ”・アフマダリエフ（ウズベキスタン）戦でみせたアウトボクシングは、アメリカのボクシング関係者の間でも好評だった。【動画】アフマダリエフの顔面をヒット！ 井上尚弥の渾身