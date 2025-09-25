「座標設定ミスによる貫通バグを報告」――そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。【話題のポスト】604.5万回表示、10万いいねの?現実世界のバグ?を見るXユーザーのdydt（＠dydt_Nao）さんが2025年9月7日に投稿したのは、なんだか不思議な風景写真。まるで細長い家が地面にめり込んだかのように、赤い屋根だけが見える。「座標設定ミス」と言う表現の通り、現実世界にバグが発生したかのような錯覚を起こさせる光景だ。