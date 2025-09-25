北海道・旭川中央警察署は2025年9月24日、不同意わいせつの疑いで、旭川市に住むアルバイトの男（40）を再逮捕しました。男は2025年7月18日午前1時10分ごろ、旭川市6条通16丁目の歩道で市内に住む60代の女性にわいせつな行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、男と女性に面識はありませんでした。付近の防犯カメラなどから男を特定、逮捕に至ったということです。調べに対し、男は「被害者の方に申し訳ないことをした