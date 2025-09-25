石川県を中心に計26店舗を展開する「チャンピオンカレー」「カレーのチャンピオン」は10月3日から11月10日まで、2025年『チャンカレ大感謝祭』を開催する。毎年恒例のキャンペーンとなっており、今回も店内でカレー1皿を食べた人に「Lカツカレー無料券」を配布する。そのほか、トッピング無料券プレゼントや、Xキャンペーンなども実施予定だ。2025『チャンカレ大感謝祭』〈2025年『チャンカレ大感謝祭』開催概要〉株式会社チャンピ