◇バレーボール男子 世界選手権(9月12日〜28日、フィリピン)ベスト8が揃った世界選手権は、24日に準々決勝の2試合が行われました。予選ラウンドの再戦となったのは、イタリア（FIVBランク2位）とベルギー（FIVBランク15位）。予選ラウンドでは、ベルギーが下馬評を覆し3−2のフルセットで勝利を収めていました。この試合はイタリアが終始主導権を握る展開。サーブとブロックで圧倒すると、3−0（25−13、25−18、25−28）のストレ