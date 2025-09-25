ウクライナのゼレンスキー大統領は国連総会で演説し、「ロシアの作戦は各国に拡大している」と警告しました。ウクライナ・ゼレンスキー大統領：国際法ではなく、協力でもなく、武器が誰が生き残るかを決めるのです。ゼレンスキー大統領は24日の一般討論演説で、現在の世界情勢が国際法の破綻や、国連などの国際機関の弱体化によって「武器が力を持つようになっている」と指摘した上で、「友がいても武器がなければ国際法は機能しな