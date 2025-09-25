ニルヴァーナの未公開ライブ映像がオークションに出品される。1990年2月17日、メキシコ・ティフアナのイグアナズで撮影された同映像は、ロサンゼルスのボナムズによる音楽オークション「アンプラグド・アンド・アンフォーゲッタブル」に出品され、35年間未公開だった貴重なマスターテープには、米国著作権付きの正式な譲渡証書も付属する。この45分間の映像には、デビューアルバム「ブリーチ」を引っ提げたツアー中のニルヴァーナ