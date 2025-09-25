キムタクの愛車が「かっこよすぎ」と話題歌手・俳優として長年にわたり第一線で活躍する木村拓哉さん。 最近では、自身の公式YouTubeで見せた“神対応”がSNS上でも話題を呼んでいます。そんな木村さんの愛車にも、ファンをはじめ多くのユーザーから熱い視線が注がれています。神対応なキムタクの愛車が話題に［Photo：時事通信フォト］【画像】超カッコイイ！ 「キムタク」×「高級SUV」を画像で見る！2025年8月16日に公開