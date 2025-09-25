北朝鮮当局が住民による家庭教師や習い事などの私教育行為を厳しく取り締まっている。咸鏡北道の消息筋によれば、金銭を受け取って生徒を教えた場合、例外なく刑罰を受け、労働鍛錬隊（強制労働）に送られる事例が相次いでいるという。取り締まりは清津市の保安局と「反社会主義・非社会主義グルッパ」が主導。事前の警告はなく、突然踏み込んで証拠を押さえる方式だ。今月18日には、自宅でギターと声楽を教えていた30代の男性が摘