演歌歌手の天童よしみ（７０）が、ＳＮＳでどアップショットを公開し話題となっている。２２日に出演したフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）で撮影した動画が“大バズリ”し、インスタグラムのフォロワーが増えた天童。２３日には自身のインスタグラムに「ひと息ついてお腹空いてるわ笑笑笑」と記し、まつげパッチリのどアップで撮影したショットをアップした。「＃昨日ポカポカで凄かったです