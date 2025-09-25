バルバドス出身の人気歌手リアーナ（３７）が日本時間２５日、自身のＳＮＳで第３子を出産したことを発表した。インスタグラムに新生児を抱くショットをアップし「ＲｏｃｋｉＩｒｉｓｈＭａｙｅｒｓＳｅｐｔ１３２０２５」とロッキー・アイリッシュ・メイヤーズと第３子の名前を記し、１３日に誕生したことを伝えた。リアーナはパートナーのラッパー、エイサップ・ロッキー（３６）との間に２０２２年５月に男児を