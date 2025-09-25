職場の連絡にLINEグループを使っている場合もありますよね。業務上の連絡はせずとも、体調不良の連絡などはLINEを使っているというケースもあるでしょう。便利に連絡し合える面がある一方で、プライベートでも利用の多いLINEは「仕事で使うことに抵抗がある」という人もいます。この記事では、職場のグループLINEを負担に思っているという投稿を紹介します。会社を休む際に職場のLINEグループを使う