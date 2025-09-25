都会のコンビニでは多くの外国人店員が働いている。筆者にはこれが、殊の外気持ちいいのである。というのも、日本人とは違って“丁寧ではない対応”をされることが時々あるからだ。私は毎年タイとラオスに行くが、基本的にコンビニや売店の店員と客の関係は「商品をスキャンしてもらい、示された金額を支払うだけ」である。そこには「人間同士の心のふれあい」や「おもてなしの精神」なんてものは最初から存在しない。それが商