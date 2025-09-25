アメリカ南部・テキサス州の移民収容施設で銃撃事件があり、3人が死傷しました。捜査当局の発表によりますと、テキサス州ダラスにあるICE=移民・税関捜査局の収容施設で24日、銃撃事件がありました。容疑者は隣接する建物から収容施設に向け銃を乱射し、拘束されていた1人が死亡、2人が重体です。地元メディアによりますと、容疑者は29歳の男で、事件後に銃で自殺しました。FBIのパテル長官は、男が所持していた薬きょうに「反ICE