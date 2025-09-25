いわゆる「ケチャドバ」というやつか。サッカーの世界でなかなか出ないゴールが1本決まると一気に量産されることを、ケチャップがドバドバ出る状態に例えた言葉だ。2戦連続零封負けから一転、小久保ホークスも8点を奪って快勝した。打線を勢いづけたのはレギュラーシーズンでは7年ぶりに1番に座った柳田の二塁打で間違いないが、その柳田をこの日のチーム初得点として本塁へ迎え入れたのが3試合ぶりに4番に座った中村だった。