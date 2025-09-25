和歌山県の観光宣伝隊が福岡市・天神の西日本新聞社を訪れ、大阪・関西万博閉幕日の10月13日まで実施中の「プラスワントリップ和歌山キャンペーン」をPRした。キャンペーンでは万博1日券と大阪、和歌山での宿泊がセットになった2泊3日の商品を販売。和歌山の宿泊先は和歌山城や紀三井寺など城下町の風情を感じる和歌山市エリアと、世界遺産の熊野古道や海岸の眺望、温泉を楽しめる白浜エリアから選ぶ。このほか、JRの関西・