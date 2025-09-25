◆楽天3―8ソフトバンク（24日、楽天モバイルパーク）復帰3戦目の主砲が起爆剤となった。レギュラーシーズンでは7年ぶりの1番起用に応えて2安打1打点。柳田が控えめに笑った。「点が入ったので、まずは役に立てて良かった」。本拠地で4連敗を喫したチームをよみがえらせた。初回にヤフーレの内角直球を右翼線に運ぶ二塁打。3試合、9打席目で出た復帰初安打から近藤、栗原とつながる3連打で無死満塁となり、中村の二ゴロの間