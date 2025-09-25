モイネロが7回4安打1失点と危なげない内容で、自己最多の12勝目を挙げた。150キロを超す快速球に鋭いカーブなどの変化球を織り交ぜ、大関、有原と勝ち星で並んだ。中継ぎから先発に転向した昨季に記録した11勝を上回った左腕は「チームの優勝に一歩近づく投球ができた。チームが連敗していた中でも自分の投球ができて良かった」と納得の表情だった。