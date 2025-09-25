ロシアが周辺の北大西洋条約機構（NATO）加盟国で領空侵犯を繰り返している。偶発的な軍事衝突を誘発しかねない。ロシアはNATOへの挑発をやめるべきだ。ポーランド当局によると、9日から10日にかけてロシアの無人機19機が領空に侵入した。NATOの戦闘機が緊急発進し、少なくとも3機を撃墜した。トゥスク首相は「ロシアが一線を越えた」と非難した。「第2次大戦後、最も戦争に近づいた」と強い懸念を表明したのは当然である。