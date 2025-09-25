立憲民主党大分県連（代表・吉田忠智参院議員）は23日、大分市で支部代表者会議を開き、次期衆院選に向けた総合対策本部を設置した。吉田代表が本部長に就く。自民党の新総裁が首相になった場合、少数与党の現状を打破するため早期解散に打って出る可能性もあるとして臨戦態勢を取った。大分1〜3区、比例代表の責任者も県議、大分市議から選出した。吉田代表は非公開の会合後、取材に対し「立民にとっても次の衆院選は正念場。