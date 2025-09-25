秋の全国交通安全運動（30日まで）に伴い、大分県日田市田島の市役所前交差点で22日、日田署員や市職員、近くの藤蔭高の生徒ら約50人が、自転車や自動車の交通事故防止を訴える街頭活動を実施した。来年4月にスマートフォン使用の「ながら運転」など、自転車での交通違反が反則金の対象となるため、街頭活動では、自転車運転時の注意を中心に呼びかけた。のぼり旗を手に、飲酒運転禁止や夜間のライト点灯、努力義務のヘルメッ