大分県日田市の詩吟愛好家団体「淡窓伝光霊流日田詩道会」（高瀬美紀子会長）は21日、発会55周年を記念した吟剣詩舞道大会を同市三本松のパトリア日田で開いた。子どもを含む会員約100人が、地元の儒学者広瀬淡窓らの漢詩を朗々と吟じ、会場から拍手が送られた。日田詩道会は1970年に発会。淡窓が私塾で教えた漢詩や吟調を継承しようと、小学生から90代までの会員が、分会ごとに週1回集まるなどして練習を重ねる。この日は子ど