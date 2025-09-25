熊本県水俣市と津奈木町の在住・在勤者でつくる13チームがトーナメント方式で頂点を目指す「第54回西日本新聞社旗市民ナイターソフトボール大会」（水俣市ソフトボール協会主催、西日本新聞社後援）が22日夜、同市汐見町1丁目のエコパーク水俣ソフトボール場で開幕した。開幕戦では、先攻のWeakestが初回に2点を先制。その裏にストームズに同点とされたが、三回と四回に1点ずつ追加点を挙げ、1点差で逃げ切った。大会は平日