猛暑の影響による生産量の減少、インバウンド（訪日客）による大量消費、価格高騰を見越した囲い込み・売り渋り、政府の事実上の減反政策−。2024年秋ごろから顕著になった米価高騰にはさまざまな要因が挙げられる。にわかに注目が集まったコメを先祖伝来の棚田で大切に育てる長崎県波佐見町鬼木郷に、今年も名物のかかしが登場した。日本の棚田百選の認定をきっかけに00年から取り組んで四半世紀。地元住民でつくる「鬼木棚田