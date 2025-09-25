長崎大は24日、同大教育学部付属小に勤める20代男性教諭が飲酒運転の疑いで警察から任意の捜査を受け、容疑を認めていることを発表した。同大は22日から教諭に自宅待機を命じている。大学によると、教諭は19日夜、長崎市内の飲食店で友人と飲酒。帰宅するために自家用車を運転し、途中で諫早市内の路肩に駐車して車内で寝ていたところ、20日午前4時ごろに職務質問を受け呼気検査でアルコールが検知された。22日の午後、教諭