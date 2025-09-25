長崎県は24日、ドクターヘリの運航を10月22〜24日と29〜31日の計6日間休止すると発表した。運航を委託する学校法人の整備士不足が原因。休止中は県の防災ヘリを活用し、佐賀県にもドクターヘリの応援を依頼するという。県によると、委託先の学校法人「ヒラタ学園」（堺市）から「退職や休業などでヘリに搭乗する整備士が確保できない」と一時運休の申し出があったという。ドクターヘリは、同様の理由で8月下旬に4日間の運航