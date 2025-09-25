長崎県松浦市志佐町の高齢者グループ「志佐なごみ会」が、内閣府が選考する「エイジレス・ライフ実践事例及び社会参加活動事例」に選ばれた。22日にあった伝達式で友田吉泰市長から書状と記念の盾が手渡された。志佐なごみ会は2019年、高齢者が気軽に交流できる場所がなかった市中心部の金融機関の支店跡地に開設。現在18人のサポーターを含む85人が利用している。ピアノ講師を招いてのコーラスや「いきいき百歳体操」、健康マ