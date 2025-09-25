佐世保市と長崎市で、それぞれ長年親しまれてきた名物を掛け合わせた新商品「クールソフトちりんちりんアイス」の販売がこのほど、九十九島パールシーリゾート（佐世保市鹿子前町）などで始まった。両者の味や食感の特徴を備え、関係者は「ぜひ新たな名物になってほしい」と期待を寄せている。クールソフトは佐世保市の牛乳メーカー、ミラクル乳業の乳酸菌飲料。オレンジ果汁入りで、ほどよい酸味とすっきりした後味が人気だ。