来年4月に開学を予定する武雄アジア大（佐賀県武雄市）の学長予定者、小長谷有紀・国立民族学博物館名誉教授が16日、県庁を訪れ、山口祥義知事と初めて面会した。同大に設置する東アジア地域共創学部の1学部について「佐賀の魅力を外に伝えられるようにしたい」と意気込んだ。面会の冒頭、小長谷氏はこれまでなじみの薄かった佐賀について「猛勉強中です」とあいさつ。山口知事は、2029年度開学予定の県立大が設置されれば、県