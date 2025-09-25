生きづらさを感じる人の相談に電話で応じる社会福祉法人「佐賀いのちの電話」（佐賀市）は12日、同市大和町のイオンモール佐賀大和で、買い物客らに自殺防止を呼びかける啓発活動を行った。9月10〜16日の「自殺予防週間」に合わせて実施。法人のボランティア相談員ら13人が、相談先の電話番号などが記載されたチラシやティッシュを計300セット手渡した。法人によると、昨年1年間で約1万7千件、1日当たり45〜50件の相談が寄せ