佐賀を舞台にした漫画「棕櫚（しゅろ）の木の下で」をウェブサイトに連載しているメグマイルランドさんが22日、県庁に山口祥義知事を訪問し、第2巻の新刊が発売されたと報告した。同作は佐賀を舞台に小学生の少年と少女が出会い、成長する物語。自身が佐賀で過ごした幼少期の思い出を基に描いたといい「佐賀の人なら分かる風景もあるので、注目してほしい」と語った。漫画には佐賀城跡を囲む堀や県立博物館・美術館の周辺など