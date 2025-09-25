佐賀県警科学捜査研究所元職員のDNA型鑑定不正問題で、再審事件を支援する「日本国民救援会佐賀県本部」（会長・東島浩幸弁護士）は24日、第三者機関による再鑑定などを求める要請書を県警に提出した。要請書では、県警が「捜査や公判への影響はなかった」としていることに関し「身内の内部調査をただちに信用することはできない」と批判した。誤った鑑定が冤罪（えんざい）を生んだ「足利事件」や、確定判決の根拠の一つだっ