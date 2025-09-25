台風シーズンに備え、九州電力送配電佐賀支社（佐賀市）は24日、発電所から各家庭までの電気制御システムと停電時の訓練を公開した。強風下で大規模な停電があったと想定し、復旧方法や手順を確認した。訓練は9月下旬の平日の日中、強風注意報が発令され、発電所から大財や諸富、南佐賀変電所などをつなぐ回線が機能せず、県内の約2％にあたる約1万1千戸が停電したと想定。発電所から各変電所までの電気を制御する同支社総合制