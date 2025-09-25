北海道紋別市で、アパートの駐車場から軽乗用車などを盗んだ疑いで逮捕された地方公務員の男について、興部小学校の教諭だったことが分かりました。逮捕されたのは、興部町に住む高橋大輝容疑者（24）です。高橋容疑者は9月22日午後9時半ごろから翌23日午前5時ごろまでの間に、紋別市内のアパートの駐車場に止めてあった軽乗用車（時価約10万円相当）と、車内にあった現金約500円が入った財布（時価約200円相当）を盗