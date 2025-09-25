タレントの上沼恵美子（70）が、21日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。自民党総裁選に出馬した高市早苗氏（64）について言及した。この日は総裁選の各候補者をピックアップ。政治評論家の宮崎謙介氏のプチ情報などを交えて紹介した。そこで上沼は「高市さんがなったら、女性で初の総理大臣じゃない？」と支持率が上位の高市氏について興味を見せた。さらに「高市さんが表明している時の顔