アメリカのトランプ大統領に国連総会の演説で批判されたイギリスのロンドン市長が、「トランプ大統領は人種差別主義者だ」と反論しました。トランプ大統領「ロンドンを見てごらん。ひどい市長がいる。本当にひどい市長だ。街は変わり果て、『シャリア』を導入しようとしている」トランプ大統領は23日、国連総会の演説で不法移民や治安の問題について言及した際、ロンドンのカーン市長を引き合いに出し、批判しました。これに対しカ