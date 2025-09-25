茂木マダムが党員票のカギを握る？自民党総裁選（１０月４日投開票）の街頭演説会が２４日、ＪＲ秋葉原駅前で行われた。集まった聴衆が候補者たちにエールを送ったが、異彩を放ったのが茂木敏充前幹事長に黄色い声援を送る?茂木マダム?たちだった。演説会は小林鷹之元経済安保担当相、茂木氏、林芳正官房長官、高市早苗前経済安保担当相、小泉進次郎農相の順に１人づつ街宣車に上がり各自１０分の演説を行った。候補者が登