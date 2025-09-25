トランプ米大統領は２３日、ニューヨークで開かれている国連総会で、５６分にわたって自慢話と国連批判を展開し、気候変動を「世界最大の詐欺」と否定するなど驚くべき一般討論演説を行った。ノーベル平和賞を望んでいるとされるトランプ氏は「私は７つの戦争を終結させたが、どの戦争も数え切れないほどの人々が殺される激しい戦争だった。どの大統領も首相も、これに近いことをした者はいない」「これらの功績の一つ一つに対