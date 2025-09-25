女子プロレス「スターダム」のワールド王座を保持する?闇に落ちた不死鳥?上谷沙弥（２８）が、?鉄人?小橋建太（５８）にどう喝まがいの猛アピールだ。女子初となる東京スポーツ新聞社制定「プロレス大賞」最優秀選手賞（ＭＶＰ）を目指す上谷は、２０２１年度から同大賞の特別選考委員を務めている小橋がオーナーを務めるジム「エニタイムフィットネス等々力店」（東京・世田谷区）を襲撃。令和の極悪女王が鉄人に迫った主張とは