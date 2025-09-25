大相撲秋場所１１日目（２４日、東京・両国国技館）、横綱豊昇龍（立浪）が無敗、横綱大の里（二所ノ関）が１敗をキープした。両横綱によるシ烈な賜杯争いに、芝田山親方（元横綱大乃国）が言及した。単独首位の豊昇龍は、関脇霧島（音羽山）を上手投げで下した後に「１１連勝？あまり気にしていない。一日一番、気を引き締めて頑張ります」とうなずいた。また、１差で追いかける大の里は、小結高安（田子ノ浦）を突き出しで