鹿児島県と気象台は、鹿児島県内に発表していた土砂災害警戒情報を、 25日午前5時前に、すべて解除しました。 土砂災害警戒情報が解除されたのは、鹿屋市、大崎町、東串良町、錦江町、肝付町です。 これで鹿児島県内に出されていた土砂災害警戒情報は全て解除されました。 大雨警報は、大崎町、東串良町、肝付町で継続中です。 気象台は、鹿児島県内ではこれまでの大雨で地盤が緩んでいるところがあり、引き続き土砂災害に十分