米国債利回り（NY時間16:33）（日本時間05:33） 米2年債 3.604（+0.018） 米10年債4.147（+0.041） 米30年債4.752（+0.032） 期待インフレ率2.381（+0.006） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。オラクルによる大型の社債発行が伝わったことで、長期ゾーン中心に売りが優勢となり、利回りは低下。オラクルは６本建て総額１８０億ドルの社債を発行。それには