ドル円、２００日線を突破維持できるか注目＝ＮＹ為替概況 きょうも市場は全般に手掛かり材料に乏しい中、為替市場はドル高が強まり、ドル円は１４８円台後半に上昇。先週は１００日線を一時割り込んだが、今度は１４８円台半ばに来ている２００日線を突破している。明日以降、維持できるか注目される。 今週の市場はＦＲＢ幹部の発言を注視しているが、先週のＦＯＭＣで示された金利見通し（ドット・プロット）が示す