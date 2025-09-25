日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が２５日に生放送された。この日、木曜パーソナリティーを務める俳優・鈴木福の姿はスタジオになかった。総合司会の同局の水卜麻美アナウンサーは「きょうは福さんは夏休みです」と説明していた。