小売を支える上位10％の高所得層米連邦準備理事会（FRB）は、9月17日に開いた米連邦公開市場委員会（FOMC）で、9カ月ぶりに政策金利を0.25％引き下げた。物価高の長期化リスクがくすぶる中、FRBは景気維持へと政策の重点を移さざるを得なかった。株式市場は引き続き好調だが、米国経済は既にリセッション（景気後退）入りしているのではないかとの指摘が出ている。