東京・杉並区で25日未明マンション1室が焼ける火事があり、あわせて6人がけがをしました。モバイルバッテリーから出火したとみられています。午前2時ごろ、杉並区阿佐谷南の5階建てマンションの2階の1室から火が出ました。警視庁や東京消防庁によりますと、火は約2時間半後に消し止められましたが、火元に住む住人含めあわせて6人が煙を吸うなどけがをしました。火元住人は寝る前にモバイルバッテリーをスマートフォンにつないでい