テレビ朝日の田原萌々アナウンサー（27）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。夏休みを終えて仕事復帰したことを報告した。田原アナは「先週は夏休みをいただいておりました今日から仕事復帰！スーパーJチャンネルご覧いただきありがとうございましたまた明日からもよろしくお願いいたします」とコメント。黒のノースリーブのワンピース姿を披露した。この投稿にフォロワーからは「笑顔が素敵」「いつ見ても、可愛いで