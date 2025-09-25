この秋、ゴールデンタイムでのレギュラー放送が決定した日本を元気にするバラエティ番組『相葉ヒロミのお困りですカー？』。ヒロミ＆相葉雅紀が全国の人々の“お困りごと”を解決するべく大奮闘する人気番組がレギュラー化される。レギュラー放送のスタートに先駆け、待望のメインビジュアルが解禁された。大自然をバックに、親交の深い2人にしか出せないコンビ感＆爽やかな笑顔あふれる1枚が完成。そんなポスターに添えられている