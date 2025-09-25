「ワンランク落とす」のではなく、「子どもに合う6年間を選ぶ」という発想が中堅校にはある。先生の面倒見や校舎の充実ぶり、スマホ指導の丁寧さなど、実際に見て初めて気づく魅力は多い。数字や偏差値だけでは分からない“わが子に合う環境”を探すことが、これからの学校選びの新しい基準になる。中堅校の魅力に迫る連載第23回。（進学塾VAMOS代表富永雄輔、構成／ライター奥田由意）近年のトレンド「中堅校人気」中堅校が